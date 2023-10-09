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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصديق الخاين.. عرض عليه استضافته في شقته بالمرج فأنهى حياته وسرقه

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة مصرع سمكري سيارات بالمرج وتبين ان صديقة مرتكب الواقعة وتم ضبطه .

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص عثر على جثه سمكرى سيارات مقيم بالعقار محل البلاغ بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وأصل بلدته محافظة سوهاج ، تم ضبطه .

وبمواجهتـه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه إستضافته بمسكنه فإختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته ، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ثم إستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.

تم بإرشـاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من مُتحصلات الواقعة بمسكنه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قتل المرج سمكري سيارات عامل بمطعم قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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