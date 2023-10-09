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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إنشاء ثاني أكبر محطة لرصد الأقمار الصناعية بأشعة الليزر بالتعاون مع الصين

صدى البلد

انطلق الآن داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) اعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء الدورة الثامنة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى نائبًا عن وزير التعليم العالي، الدكتور علي عمر امين الفتوى نائبًا عن فضيلة مفتي الديار المصرية، المستشار السيد علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدينية، والدكتور مشهور الواردات استاذ الفيزياء نائبًا عن رئيس الإتحاد العربي لعلوم الفضاء الفلك، الدكتور زهير التميمي رئيس الاتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفزياء.

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس المؤتمر، إن أعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء بدأت منذ عام 2006، وأن الهدف منه هو جمع علماء وباحثين العرب في تخصصات الفلك والجيوفزياء.

وأوضح القاضي أنه التزام من دور المعهد القومي للبحوث الفلكية منذ إنشائه 1839 كمرصد فلكي صغير كان منوط بيه دراسة الظواهر الفلكية وحساب مواقيت الصلاه وبداية الشهور العربية بالتنسيق مع المؤسسات الدينية.

أضاف أن دور المعهد استمر بشكل باهر حيث تطور الأمر واستطاع رصد الأجرام السماوية واكتشاف اجرام جديدة مسجلة باسم مرصد حلوان، وان اكتشافات وجهود المعهد المعهد ما زالت مستمرة حيث اننا نعمل الان على إنشاء ثاني أكبر محطة لرصد الاقمار الصناعيه بأشعة الليزر بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأكمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن المعهد يوجد بيه المركز الرئيسي للشبكة القومية لرصد الزلازل، ويتبعة عدد من المراكز الفرعية للزلازل على مستوى الجمهورية، بإضافة الي مركز تجميع بيانات المحطات الدائمة للنظام العالمي للاحداثيات ( GPS) لمراقبة تحركات القشرة الأرضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويضم المعهد مختبر لقياس الخواص المغناطيسية للصخور، بإضافة الي المرصد الشمسي ومحطات الطيف الشمسي والإشعاع الشمسي والطاقة الشمسية.

لفت الدكتور جاد القاضي أن المعهد بكل ما يحتويه من إمكانيات يعمل دائما علي إمداد متخذ القرار بالراء الفني والتي تكون على رئس هذه القرارات حماية المنشآت الاستراتيجية والتي على رأسها حماية السد العالي، ومحطة الضبعة النووية ومحور قناة السويس وعدد من المنشآت التنموية الاستراتيجية.

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