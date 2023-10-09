وفديون يحررون 1500 توكيل لـ عبد السند يمامة في جنوب سيناء.. شاهد

حرر عدد من حزب الوفد بجنوب سيناء نماذج تأييد " توكيلات " للدكتور عبد السند يمامة لدعم خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية في وجود قيادات حزب الوفد بمدن شرم الشيخ وراس سدر وطور سيناء .

وحمل اعضاء حزب الوفد لافتات تأييد للدكتور عبد السند يمامة امام مقرات الشهر العقاري بجنوب سيناء

وأعلن فرح عبد الرسول رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بجنوب سيناء عن بدء الحملة الانتخابية لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة بتحرير التوكيلات، وتشكيل مجموعات طرق الأبواب وفتح المقار أمام المواطنين



وتم تنظيم العمل بين إدارات الشهر العقارى بمحافظة جنوب سيناء، بمدن طور سيناء - راس سدر - شرم الشيخ "

وأكد رئيس لجنة الوفد أن حملة دعم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بدأت فى جنوب سيناء بتعليق لافتات مشيرا إلي إنه تم تحرير ١٥٠٠ ومستمرة عملية تحرير التوكيلات

وشهدت مقرات حزب الوفد توافد عدد كبير من المشاركين فى الحملة الذين قاموا بتحرير توكيلات وجذب عدد اكثر من الداعمين لتأييد المرشح الوفدى .

وقال محمود صالح رئيس لجنة شباب الوفد بجنوب سيناء إن شباب الوفد مستمر في دعم الدكتور عبد السند يمامة رئيسا لمصر مشيرا إلي إن جميع المقررات مفتوحة للتعرف علي برنامج الدكتور عبد السند يمامة الانتخابي والتحاور مع المواطنين .

توكيلات الوفد

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