عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدة سيناوية تحول بلكونة منزلها لورشة لتصنيع العرائس

ام اسلام بين عرائسها
ام اسلام بين عرائسها

تعلمت ايمان محمد ٤٠ سنة الشهيرة بـ " ام اسلام "  في مدينة طور سيناء  صناعة العرائس  وتفصيل ملابسها علي زجاجات المياه المعدنية حتي احترفت المهنة  فقامت بتحويل  بلكونة منزلها إلي ورشة لتصنيع العرائس لتنتج عشرات العرائس يوميا.


قالت  ام اسلام أنها انها كانت تريد. مساعدة أسرتها في دخل اضافي من هواية تفصيل الملابس واستغلال ماكينة الخياطة التي تركتها لها والدتها مشيرة. إلي أنها تعلمت تصنيع العرائس علي زجاجات المياه عن طريق الانترنت وتابعت إلي انها احترفت العمل وأصبحت تسوق اون لاين وعلي محلات الحلويات وخاصة في المولد النبوي الشريف .


واوضحت أم اسلام أنها تبيع بأسعار مخفضة وتمنح هدايا للاطفال الغير قادرين علي الشراء لتكون مصدر سعادة لها .


وطالبت أم اسلام بمعارض المشغولات اليدوية للمساعدة في التسويق المشغولات اليدوية في المدن السياحية و تطوعت ام اسلام بتعليم الاطفال الصغار صناعة العرائس بمختلف أحجامها لتنمية مهاراتهم في الحرف اليدوية .
 

صانعة العرائس

IMG-20230927-WA0076(1)
IMG-20230927-WA0076(1)
IMG-20231002-WA0273
IMG-20231002-WA0273
IMG-20231002-WA0275
IMG-20231002-WA0275
IMG-20231002-WA0276
IMG-20231002-WA0276
IMG-20231002-WA0277
IMG-20231002-WA0277
IMG-20231002-WA0272
IMG-20231002-WA0272
جنوب سيناء صناعة العرائس ام اسلام باكونة طور سينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

موضوعات متعلقة

فودة يفتتح معرض "أهلا مدارس" بمدينة طور سيناء

في احتفالية كبرى .. «مستقبل وطن» يكرم أوائل الطلبة بمدينة طور سيناء|صور

ترشيحاتنا

عبد الله جورج: انتخابات الزمالك عنوان لعودة النادي لأبنائه| فيديو

أقوى 5 سيارات بيك أب في السوق السعودي .. صور

عماد المندوه: «عواد» حارس لديه خبرات كبيرة.. ولا يتحمل هدف أرتا سولار

أبرز 15 معلومة عن المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية

حكم وضوء العامل في صناعة البويات والدهانات.. هل يصح مع حائل يسير؟

بسعر خيالي .. أرخص موبايل Oppo أوبو لمحدودي الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرمانها منه.. طفلة تصنع لابتوب خاص بها

ضرب وسحل شاب مسلم حتى الموت يتسبب بفتنة طائفية بالهند

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ