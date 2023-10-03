سيدة سيناوية تحول بلكونة منزلها لورشة لتصنيع العرائس

تعلمت ايمان محمد ٤٠ سنة الشهيرة بـ " ام اسلام " في مدينة طور سيناء صناعة العرائس وتفصيل ملابسها علي زجاجات المياه المعدنية حتي احترفت المهنة فقامت بتحويل بلكونة منزلها إلي ورشة لتصنيع العرائس لتنتج عشرات العرائس يوميا.



قالت ام اسلام أنها انها كانت تريد. مساعدة أسرتها في دخل اضافي من هواية تفصيل الملابس واستغلال ماكينة الخياطة التي تركتها لها والدتها مشيرة. إلي أنها تعلمت تصنيع العرائس علي زجاجات المياه عن طريق الانترنت وتابعت إلي انها احترفت العمل وأصبحت تسوق اون لاين وعلي محلات الحلويات وخاصة في المولد النبوي الشريف .



واوضحت أم اسلام أنها تبيع بأسعار مخفضة وتمنح هدايا للاطفال الغير قادرين علي الشراء لتكون مصدر سعادة لها .



وطالبت أم اسلام بمعارض المشغولات اليدوية للمساعدة في التسويق المشغولات اليدوية في المدن السياحية و تطوعت ام اسلام بتعليم الاطفال الصغار صناعة العرائس بمختلف أحجامها لتنمية مهاراتهم في الحرف اليدوية .



صانعة العرائس

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