قرب قطاع غزة.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات سديروت وكيسوفيم وكفار عزة

أفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الاثنين، بدوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات كيسوفيم وسديروت وكفار عزة.

ولم تكشف الصحيفة العبرية، أي تفاصيل فورية عن التأثيرات.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ينفذ غارات جوية “واسعة النطاق” ضد عدد كبير من مواقع حماس في أنحاء قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الضربات قريبا.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول سياسي إسرائيلي، وجود مفاوضات بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، لإطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات بوساطة قطرية.