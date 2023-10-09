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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريم أبو غالي: لدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرى لصالح المواطن

كريم أبو غالي
كريم أبو غالي

أكد كريم أبو غالي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن  الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه في ذلك التوقيت، موضحا أن تخفيض الأسعار موضوع مجتمعي توافق عليه الجميع.

وأضاف «أبو غالي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، مشيرا إلى أنه تمت دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وتم طرح المبادرة تخفيفا عن المواطنين.

السلاسل التجارية ستنضم للمبادرة بدون هامش ربح

وأوضح  عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات،  أن السلاسل التجارية ستنضم للمبادرة بدون هامش ربح، وستكون المبادرة واسعة الانتشار وفي مناطق عدة بالمحافظات، مضيفا أن لدينا استعدادا بالدخول في مبادرات أخرى مع الدولة، وأي تعاون سيكون في صالح المواطن في ظل هذه الأزمة، ورغم هذه الظروف فمصر قادرة على التصدير والمنتجات المصرية عليها تهافت خارجيا مما يزيد من فرص الصادرات الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عدد الشركات المشاركة في معرض ألمانيا للمواد الغذائية تخطى الـ100، وبسبب التغيرات المناخية تعاني أغلب دول أوروبا من جفاف وتلف للمنتجات الزراعية، مما جعل مواطني أوروبا يقبلون بشدة على المنتجات الدولية وخاصة مصر بسبب جودة التغليف والتعبئة للمنتج.

وشدد على أن الحكومة دبرت جزءا من المكون المطلوب من الـ7 منتجات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها الشكر للحكومة على تدبير العملة الدولارية لإنهاء أزمة خروج المنتجات من الجمارك.

كريم أبو غالي اتحاد الصناعات غرفة الحبوب القطاع الخاص تخفيض الأسعار عزة مصطفي

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