محلل سياسي: المقاومة الفلسطينية اخترقت الساتر الإلكتروني الإسرائيلي

علق طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال طه الخطيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" إسرائيل تتباهي أمام العالم بأنها تمتلك أحدث تقنيات التجسس والقبة الحديدة".

وأضاف طه الخطيب:" المقاومة الفلسطينية اخترقت الساتر الإلكتروني الإسرائيلي في 80 نقطة وموقع ، ولم يستطع الإنذار المبكر أن يكتشف دخول أفراد المقاومة ".

وتابع طه الخطيب:" تم إسقاط القبة الحديدية الإسرائيلية لمدة 4 ساعات وصواريخ المقاومة وصلت إلى قلب إسرائيل ".

وأكمل طه الخطيب:" المقاومة الفلطسنية احتلت 11 معسكرا للجيش الإسرائيلي في مستوطنات إسرائيلية والمقاومة الفلسطينية وصلت حتى عسقلان ".