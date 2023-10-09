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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدينا معلومات.. إعلان عاجل من جيش الاحتلال بشأن الأسرى الإسرائيليين داخل غزة

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه يملك معظم المعلومات التي يحتاجها عن الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المسؤول المعين حديثًا لمتابعة موقف الأسري للإسرائيليين، جال هيرش، إن تل أبيب تخلق صورة كاملة للموقف ونعمل بكامل طاقتها لإنشاء نظام فعال.

ويبدو أن هذا البيان جاء ردًا على شكاوى عديدة مفادها أن الحكومة تخلت عن المفقودين أو الأسري، دون تقديم أي مساعدة أو معلومات.

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وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، قال هيرش، “أمامنا مهام ثقيلة، وأنا معكم في الحملة لإعادة جميع المفقودين والأسري إلى إسرائيل”.

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