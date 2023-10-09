هل يكون للصين دور في إثناء أمريكا عن دعمها عدوان إسرائيل؟

يزور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الاثنين الصين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ويقوم وفد من الكونجرس بزيارة إلى الصين مكونة من الحزبين إلى بكين والتي تضمنت اجتماعا مطولا مع الرئيس شي جين بينج .

وقاد شومر وفدا من ستة أعضاء في مجلس الشيوخ إلى الصين لإجراء محادثات تهدف إلى استقرار العلاقات بعد تدهور حاد في السنوات الأخيرة بسبب التجارة والدعم الأمريكي لتايوان وحقوق الإنسان وقضايا أخرى.

كانت الزيارة، التي ضمت ثلاثة ديمقراطيين وثلاثة جمهوريين، هي أول زيارة يقوم بها المشرعون الأمريكيون منذ عام 2019، وجاءت في وقت تتزايد فيه الهجمات على الصين في الكونجرس حيث تواجه أمريكا صعود بكين كقوة عالمية.

وقال شومر لوزير الخارجية الصيني وانج يي في وقت سابق من اليوم إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب فشل الصين في إدانة الهجوم على إسرائيل بشدة وإظهار التعاطف مع البلاد وشعبها.

وفي أول تعليق رسمي صيني عن التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قالت وزارة الخارجية إن بكين تعارض العنف والهجمات، لكنها أكدت على ضرورة حل الدولتين وتهدئة الأوضاع.

قال خبراء أن الصين هي أول قوة عالمية تصدر بيان متوازن محايد وأكثر عقلانية دون إدانة الهجمات الفلسطينية، ويحث الطرفين على التهدئة، ويعترف بحق فلسطين في إنشاء دولة لها بجانب إسرائيل.

وقال بيان الخارجية الذي أذاعته وكالة أنباء الصين (شينخوا) الإثنين:نراقب الصراع ونعارض العنف والهجمات.

من جهتها، اعترضت الولايات المتحدة على بيان الصين، وطالبتها بضرورة إصدار إدانة واضحة على الحادث التي تعرضت له إسرائيل.

ولم يظهر البيان أي تعاطف أو دعم لإسرائيل خلال هذه الأوقات العصيبة.

وتقول سكاي نيوز، أن موقف الصين قد يجعلها وسيط وقد تدخل في جهود التهدئة لكن الصين لم تكن أبدا لاعبا في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وهو ما يقول ان الصين قد لا تدفع أمريكا إلى دعم عدوان إسرائيل إلا إذا توسعت الحرب.