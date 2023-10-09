تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية.. قرارات عاجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قيودا على المستوطنين في شمال إسرائيل، مع تصاعد التوترات، في أعقاب تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية في وقت سابق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يمكن فتح الأعمال التجارية في المستوطنات الواقعة على طول الحدود اللبنانية وفي مرتفعات الجولان إلا إذا كان لديها إمكانية الوصول بسهولة إلى الملاجئ.

وأضافت التجمعات تقتصر أيضًا على 30 شخصًا في الهواء الطلق و300 شخص في الداخل في تلك المناطق.

وأكد أن الشواطئ العامة مغلقة أيضًا.

والمدارس في جميع أنحاء البلاد مغلقة بالفعل، بسبب القيود التي أصدرتها قيادة الجبهة الداخلية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل من قطاع غزة.

وتظل القيود سارية حتى يوم الثلاثاء الساعة 6 مساءً، ولكن من المرجح أن يتم تمديدها أكثر بسبب القتال المستمر.