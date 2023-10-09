رئيس إسرائيل: لم نشهد وفيات كثيرة لليهود في يوم واحد منذ المحرقة

خاطب الرئيس يتسحاق هرتسوغ زعماء العالم في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته منظمات المقاومة الفلسطينية، قائلاً إن "أمتي لا تزال تتعرض لهجوم كبير من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى حد علمي، منذ المحرقة، لم يكن الأمر كذلك".

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال الرئيس الإسرائيلي: "لقد قُتل العديد من اليهود في يوم واحد، ومنذ المحرقة، لم نشهد على مرأى من النساء والأطفال اليهود، الأجداد - حتى الناجين من المحرقة - يُدفعون إلى الشاحنات ويؤخذون أسرى".

ودعا هرتزوغ جميع الدول في جميع أنحاء العالم إلى "إدانة تصرفات حماس بوضوح وبصوت عالٍ، وإعلانها منظمة إرهابية، وتوضيح أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الرهائن الذين احتجزتهم، والمطالبة بإعادتهم فورًا إلى إسرائيل".

وتأتي تصريحات الرئيس الإسرائيلي متجاهلة الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها قوات الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وقتل المئات من الأطفال والنساء والشيوخ، وقصف عشوائي بحق المدنيين.