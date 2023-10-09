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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد محترم..منظمة أوروبية تحذر من كارثة في غزة..عدوان إسرائيل جريمة حرب

عدوان الاحتلال
عدوان الاحتلال

حذر جان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، وهي منظمة إغاثة دولية، من أن تعهد الحكومة الإسرائيلية بمحاصرة قطاع غزة من شأنه أن يؤدي إلى "كارثة كبرى" لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في المنطقة الصغيرة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
وجاءت تصريحات جان إيجلاند بعد أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بفرض "حصار كامل" على غزة بعد توغل غير مسبوق لمقاتلي حماس داخل إسرائيل في وقت مبكر من يوم السبت. 
وأعلنت دولة الإحتلال الحرب رسميا يوم الأحد وشنت حرب شعواء وعدوان على غزة.

وأوضح ايجلاند، بانه ولا شك أن العقاب الجماعي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وتابع " الأمر واضح . إذا أدى العدوان الاسرائيلي  إلى وفاة الأطفال والجرحى في المستشفيات بسبب نقص الطاقة والكهرباء والإمدادات، فقد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وانتقد إيجلاند أيضًا الدول الأوروبية المانحة لوقف المساعدات الإنسانية لغزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس يوم السبت.

 

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