نقيب المهن الزراعية: استكمال مشروعات القطاع يتطلب استمرار حالة الاستقرار

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، علي دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ نتيجة تقييم شامل لما تم من مشروعات طوال الـ9 سنوات الماضية، موضحا أن استكمال المشروعات الزراعية يتطلب استمرار حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر.

وأضاف "خليفة"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة “الحياة”، أننا في حاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأت مع الاستقرار، مشيرا إلي أن حالة الاستقرار مهم في قطاع الزراعة فلابد أن يكون هناك استقرار لاستمرار المشروعات الزراعية.



ولفت نقيب الزراعيين، إلي أن هناك إنجازات عديدة في كل المحافظات، والمشروعات اللي حصلت من بنية أساسية مهمة للغاية.

التصنيع الزراعي

وتابع "لو مفيش طرق وكباري وخدمات مكنش هيتم استصلاح هذه الكمية من الأراضي وتوصيل المياه لها، ومحتاجين استمرار التوسع الأفقي الزراعي وفق كميات المياه المتوفرة لها، وعمل المجتمعات التنموية لإعادة توزيع السكان على الخريطة والتصنيع الزراعي".