عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المهن الزراعية: استكمال مشروعات القطاع يتطلب استمرار حالة الاستقرار

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، علي دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ نتيجة تقييم شامل لما تم من مشروعات طوال الـ9 سنوات الماضية، موضحا أن استكمال المشروعات الزراعية يتطلب استمرار حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر.

وأضاف "خليفة"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة “الحياة”، أننا في حاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأت مع الاستقرار، مشيرا إلي أن حالة الاستقرار مهم في قطاع الزراعة فلابد أن يكون هناك استقرار لاستمرار المشروعات الزراعية.

ولفت نقيب الزراعيين، إلي أن هناك إنجازات عديدة في كل المحافظات، والمشروعات اللي حصلت من بنية أساسية مهمة للغاية.

التصنيع الزراعي

وتابع "لو مفيش طرق وكباري وخدمات مكنش هيتم استصلاح هذه الكمية من الأراضي وتوصيل المياه لها، ومحتاجين استمرار التوسع الأفقي الزراعي وفق كميات المياه المتوفرة لها، وعمل المجتمعات التنموية لإعادة توزيع السكان على الخريطة والتصنيع الزراعي".

سيد خليفة المهن الزراعية الانتخابات الرئاسية مصر المشروعات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

بعد إصابة إمام عاشور.. لاعب جديد بالأهلي يغيب عن الفريق 10 أيام

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء |فيديو

نفتالي بينيت: نعيش أسوأ فترة في تاريخ إسرائيل

لحظة إبلاغ مراسلة القاهرة الإخبارية بسرعة إخلاء موقعها خوفا من قصف قوات الاحتلال

زواج تامر عاشور ونانسى نور.. اعرف فارق العمر بينهما

عامل فيها عتريس..أحمد موسى لـ طنطاوي: لو ليك شعبية كنت جبت توكيلات|فيديو

بسمة وهبة: ما حدث بين ميدو عادل ولقاء سويدان خطأ في حق ذوي الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أهم المعالم الدينية.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة| تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ