زاهي حواس: المصريون منذ القدم بارعون في الطب والعلاج

أكد العالم الأثري زاهي حواس، أن الشعب المصري منذ العهد المتأخر كان يقدس مهنة الطب.



وأضاف "حواس"، خلال الاحتفالية التي تنظمها الصحة بمناسبة تتويج مصر كأول دولة تنجح في القضاء علي فيرس سي، أنه تم اكتشاف مقبرة “الطيب كار” التي ترجع إلي 4 آلاف سنة، منوها بأن المصريين منذ القدم كانوا بارعين في الطب والعلاج.

وكان الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، قال إن تسليم منظمة الصحة العالمية مصر اليوم شهادة كأول دولة في العالم خالية من فيرس “سي”، يعد يوما تاريخيا لمصر.

وأكد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي”، أنها المرة الأولي فى العصر الحديث أن تكون مصر الأولي على العالم فى أى مجال من المجالات.