أخبار الفن| معلومات عن زوجة تامر عاشور .. عزاء محمد بطاوي .. حقيقة الجزء الثانى من صعيدى فى الجامعة الأمريكية

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمد بطاوي وتامر عاشور:
أشرف زكي وسليمان عيد أول الحضور لعزاء محمد بطاوي | فيديو
بدأ عزاء الفنان محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، بمسجد نصر الدين في منطقة الهرم، بالجيزة
زواج تامر عاشور ونانسي نور.. من هى المذيعة المشهورة؟
حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان تامر عاشور الفترة الماضية بعد الأنباء التى ترددت بقوة
بسمة نبيل تبدأ تصوير أول مشاهدها في "زينهم"
بدأت اليوم الفنانة بسمة نبيل تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "زينهم"
هاني رمزي يكشف حقيقة الجزء الثاني من صعيدي فى الجامعة الأمريكية
قال الفنان هاني رمزي أن هدفه الدائم فى إختيار أعماله هو أن تكون مؤثرة للجمهور
من نية مبيتة للصفع لإحالتهم لمجلس التأديب .. القصة كاملة لأزمة لقاء سويدان وميدو عادل
تصدرت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل موؤشرات البحث فى جوجل.