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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| معلومات عن زوجة تامر عاشور .. عزاء محمد بطاوي .. حقيقة الجزء الثانى من صعيدى فى الجامعة الأمريكية

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمد بطاوي وتامر عاشور:

 

 

أشرف زكي وسليمان عيد أول الحضور لعزاء محمد بطاوي | فيديو


بدأ عزاء الفنان محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، بمسجد نصر الدين في منطقة الهرم، بالجيزة


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