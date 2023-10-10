أخبار الفن| معلومات عن زوجة تامر عاشور .. عزاء محمد بطاوي .. حقيقة الجزء الثانى من صعيدى فى الجامعة الأمريكية

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمد بطاوي وتامر عاشور:



بدأ عزاء الفنان محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، بمسجد نصر الدين في منطقة الهرم، بالجيزة



حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان تامر عاشور الفترة الماضية بعد الأنباء التى ترددت بقوة



بسمة نبيل تبدأ تصوير أول مشاهدها في "زينهم"



بدأت اليوم الفنانة بسمة نبيل تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "زينهم"



قال الفنان هاني رمزي أن هدفه الدائم فى إختيار أعماله هو أن تكون مؤثرة للجمهور



تصدرت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل موؤشرات البحث فى جوجل.