شباب الصحفيين إلى طنطاوي: أين حمرة الخجل يا صديق الإخوان

وجهت جبهة شباب الصحفيين الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة ويقظتهم المستمرة في ضبط التوكيلات الرئاسية المزورة للمرشح المحتمل أحمد طنطاوي، حيث ضبطت 8 أشخاص في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات.

وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: بالطبع نستنكر هذا العمل المشين الذي يأتي في محاولات يائسة وبائسة لتشويه العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية، ويجب محاسبة من وراء ذلك بعد اعتراف حملة طنطاوي بالواقعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالاستحقاق الدستوري الذي ينتظره ملايين المصريين.



أضاف طواله:أن مثل هذه الأساليب الملتوية لن تخيل على الشعب المصري العظيم ومن قاموا بالتزوير يجب محاكمتهم مرتين الأولى جنائيا والثانية بتهمة الغباء لأن هذه التوكيلات لها ارقام تسلسل ومربوطة بالشهر العقارى.



أشار رئيس الجبهة إلى أنه يجب على طنطاوى وحملته أن يحترموا الدستور والقانون، وأن يعترفوا بفشلهم في الحصول على التوكيلات لدرجة إن دائرته والمحافظة التي يسكن ويعيش فيها وبها أسرته لم يحصل منها على 100توكيل وحقا أين حمرة الخجل ياصديق جماعة الإخوان الإرهابية ؟!