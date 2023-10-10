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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تكشف مفاجأة عن أسعار 10 سلع أساسية.. والتخفيض يبدأ في هذا الموعد

أسعار السلع
أسعار السلع

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار في 10 سلع أساسية من 15٪ إلى 25٪. 

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وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن التضخم سينخفض بشكل كبير في الدولة خلال 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن هذه السلع متوفرة في منافذ الدولة، والمنافذ غير التابعة للدولة، وفي الأسواق.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة قررت إعادة النظر في مدخلات الإنتاج للمنتجات القادمة من الخارج وفي الجمارك.

تكاليف السلة السلعية للمواطن المصري ستنخفض بشكل كبير

وعن موعد تطبيق هذه المبادرة؛ أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنها ستبدأ يوم السبت المقبل في الأسواق، حيث من المتوقع أن تنخفض تكاليف السلة السلعية للمواطن بشكل كبير.

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