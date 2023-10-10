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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال إلى 704 شهداء و3900 مصاب

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب، جراء اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة والغربية.

وارتقى من بينهم 5 شهداء اليوم، الثلاثاء، منهم صحفيون في قصف إسرائيلي استهدف برج حجي غرب مدينة غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين، فجر اليوم، من بينهم صحفيان، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر قصف الاحتلال عمارة سكنية تضم مكاتب صحفية غرب مدينة غزة.

ونعى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، الزميلين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح، اللذين ارتقيا شهداء جراء استهدافهما من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهما إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة، وتمنى الشفاء العاجل والسلامة التامة للزميل هشام النواجحة الذي تواجد معهما، والذي يتلقى العلاج حاليا.

وأكد معروف أن جريمة الاحتلال بحق الشهيدين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهما كانا يرتديان معدات السلامة والعلامات المميزة لهما كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك.

وقال: “كنا حذرنا قبل ساعات من نوايا الاحتلال العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد إخطاره بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولا تغييب الحقيقة التي ينقلونها”.

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