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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش توجه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

نسرين طافش
نسرين طافش

وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة خاصة إلى متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وكتب نسرين طافش:"حين لا تحب المكان استبدله حين يؤذيك الأشخاص غادرهم حين تمل ابتكر فكرة جديدة حين تحبط اقرأ بشغف المهم في الحياة الا تقف متفرجاً".

آخر أعمال نسرين طافش

 

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

 

أبرز إطلالات نسرين طافش

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