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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: حصول مصر على شهادة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي قصة نجاح

شهادة الصحة العالمية
شهادة الصحة العالمية

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر،تعكس الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء علي فيروس سي وتابعت : أن فيروس سي كان مرضا متوطنا في أكباد المصريين ،واليوم هو إنجاز حقيقي إعلان أن مصر خالية من فيروس سي، وقصة نجاح حقيقي يحتذي بها.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي ، أطلق مبادرة 100 مليون صحة ، ومنها الكشف عن فيروس سي ، وإجراء التحاليل للمواطنين ، حيث تم تحويل المصابين بفيروس سي للمستشفيات وإجراء كافة التحاليل والعلاج بالمجان تماماً موضحة ، أن مصر تحولت من مرض متوطن لفيروس سي لدولة خالية تتناقل دول العالم تجربتها في إنهاء هذا المرض المعدي.

وأكدت د. شيماء نبيه أن الرئيس السيسي ، وضع دعم الصحة علي رأس الأولويات من خلال المبادرات التي تم اطلاقها كمبادرة 100 مليون صحة والقضاء علي قوائم الإنتظار وعلاج الأمراض السارية والكشف المبكرعلي سرطان الثدي  وغيرها من المبادرة الخاصة بدعم صحة المرأة
وكان قد إستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولى وقيادات المنظمة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس شهادة المستوى الذهبى على مسار القضاء على فيروس «سى» فى مصر، مقدمًا التهنئة لمصر وموضحًا أنها أصبحت الدولة الأولى فى العالم التى تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، فى زمن قياسى، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، فى التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «سى» إلى أول دولة فى العالم تصل لهذا المستوى المتميز فى القضاء على الفيروس.

فيروس سي مصر الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية البرلمان صدى البلد

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