شاهد| أول إجراء من الصين ردا على اقتحام قنصليتها في سان فرانسيسكو

أعلنت القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، عبر حسابها على منصة "وي تشات"، أنها ستغلق مؤقتاً مكتب الشهادات بالقنصلية اعتبارا من اليوم، الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت شرطة المدينة إن رجال إنفاذ القانون قتلوا بالرصاص سائق مركبة اقتحمت القنصلية واستقرت في بهو مكتب التأشيرات بالمبنى، أمس الاثنين.



وقالت القنصلية إنها ستبلغ الجمهور بموعد استئناف الخدمات، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت القنصلية قد قدمت "احتجاجا رسميا لدى الجانب الأمريكي مطالبة بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة وبإنزال عقوبة قاسية وفقا للقانون".

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت أنها قتلت سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو أمس الإثنين.



وقال متحدث باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته «بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة».



وأوضحت السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو كاثرين وينترز إن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغا عن اصطدام السيارة بمكتب التأشيرات.



وأفادت وينترز الصحفيين بأن "العناصر دخلوا وتواصلوا مع المشتبه به ووقع إطلاق نار شارك فيه ضابط"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".



وحاول شرطيون ومسعفون وفرق طبية إنقاذ حياة المشتبه به لكن أُعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق، بحسب وينترز التي امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به.



وذكرت قناة «إيه بي سي 7 نيوز» الإخبارية المحلية أن طاقمها شاهد رجلا مغطى بالدماء لدى نقله من مكان الحادث.



وتابعت وينترز: "هذا تحقيق مفتوح ونشط، وتعمل إدارة شرطة سان فرانسيسكو حاليا بالتنسيق مع محققين من وزارة الخارجية الأمريكية".



وصرح المتحدث باسم القنصلية بأن البعثة "تدين بشدة هذا الهجوم العنيف وتحتفظ بالحق في متابعة المساءلة عن الحادث".