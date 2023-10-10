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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار يستقر عالميا مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره مقابل عملات رئيسية أخرى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، على المستوى العالمي، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الفدرالي الأميركي.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، شهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من الفدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع الفدرالي الذي يصدر غدًا الأربعاء وبيانات التضخم الأميركية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.

وانخفض الين قليلاً متخليًا عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم العنف في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1% إلى 147.7 للدولار، واستقر الفرنك السويسري عند 0.9066 للدولار.

واستقر الشيقل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، مرتفعًا قليلاً عن أدنى مستوى في ثماني سنوات تقريبًا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية، وارتفع مؤشر الدولار 0.1% في أحدث التعاملات إلى 106.1.

الدولار سعر الدولار الفدرالي الأميركي بيانات التضخم اسعار الفائدة

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