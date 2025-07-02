الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر في أبريل 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التأمين (أقساط، تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر خلال شهر أبريل 2025، حيث سجل حوالي 15 مليار جنيه.

الأقساط

ارتفعت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 22.4%، خلال شهر أبريل 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 8 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 22.4%.



الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 4.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقارنة 3.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 31.5%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.5 مليار جنيه في أبريل 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في شهر أبريل 2024، بنمو 12.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 20.4% لتسجل 7 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2024.

أقساط التأمين التكافلي

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 37.9%، لتسجل 1 مليار جنيه خلال أبريل 2025، مقارنة بـ 759 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

التعويضات

سجلت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر نمو 54.5% خلال شهر أبريل 2025.

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 20.8%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقارنة 1.5 مليار جنيه بنمو 52% خلال نفس الشهر من العام 2024.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 56.9%، لتسجل 2.3 مليار جنيه في أبريل 2025، مقارنة 1.5 مليار جنيه في أبريل 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.2 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2024، بارتفاع 55.6%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.7%، لتسجل 425.5 مليون جنيه خلال أبريل 2025 مقارنة 296 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.