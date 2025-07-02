قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: الأهلي يبحث عن تعيين مدير تعاقدات جديد
الزمالك يدرس الاستعانة بـ «طبيب أجنبي» للفريق الأول
برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
الخارجية الأمريكية: رفض إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول
مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع إنتر ميامي
محمد شريف يوقع 5 مواسم للأهلي.. ويطلب القميص رقم 10
أسعار السجائر الآن 2 يوليو 2025 في الأسواق
مملكة الحرير يحقق رقما قياسيا على يانجو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي!
آبل تستعد لإطلاق MacBook منخفض التكلفة بمعالج آيفون
حكم رد السلعة للبائع إذا وجد بها عيبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميًا .. الهلال السعودي يعلن استعارة عبد الرزاق حمد الله
خالد عكاشة: مصر واجهت لحظة مفصلية في 2013 وحققت إنجازات باهرة بقيادة السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر في أبريل 2025

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التأمين (أقساط، تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر خلال شهر أبريل 2025، حيث سجل حوالي 15 مليار جنيه.

الأقساط

ارتفعت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 22.4%، خلال شهر أبريل 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 8 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 22.4%.


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 4.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقارنة 3.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 31.5%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.5 مليار جنيه في أبريل  2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في شهر أبريل 2024، بنمو 12.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 20.4% لتسجل 7 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2024.

أقساط التأمين التكافلي 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 37.9%، لتسجل 1 مليار  جنيه خلال أبريل 2025، مقارنة بـ 759 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

التعويضات

سجلت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر نمو 54.5% خلال شهر أبريل 2025.

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 20.8%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقارنة 1.5 مليار جنيه بنمو 52% خلال نفس الشهر من العام 2024.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 56.9%، لتسجل 2.3 مليار جنيه في أبريل  2025، مقارنة 1.5 مليار جنيه في أبريل 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.2 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2024، بارتفاع 55.6%، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي 

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.7%، لتسجل 425.5 مليون جنيه خلال أبريل 2025 مقارنة 296  مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024،  بانخفاض سجل 2.6%.

أقساط التأمين شركات التأمين تعويضات تأمينية استثمارات صناديق التأمين الخاصة هيئة الرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

كبار العلماء يحتفون بختم «علل الترمذي».. أحمد معبد عبد الكريم: هذا العلم صفوة الصفوة

احتفالية علمية كبرى بالجامع الأزهر

في احتفالية علمية كبرى بالجامع الأزهر.. كبار العلماء يحتفون بختم "شرح علل الترمذي"

جانب من اللقاء

رئيس جامعة الأزهر يلتقي رئيسي جامعتي بنها وحلوان لتعزيز التعاون العلمي

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

المزيد