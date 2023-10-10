بدء البرنامج التدريبي لإعداد القيادات في دورته الرابعة بجامعة الزقازيق

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي الموحد " تأهيل القيادات الجامعية " ، والتى تمتد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٨-١١ أكتوبر ٢٠٢٣ م.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية البرنامج التدريبى الموحد " تأهيل القيادات الجامعية " ، مشيدا بالدور التعليمى والتدريبى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية فى تقديم محتوى تدريبى متنوع يشتمل على حقائب تدريبية لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب الببلاوى أن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، لتأهيل القيادات الجامعية وتعريفهم باللوائح والقوانين لتحقيق التنمية المهنية ، مؤكدا على أهمية الدورة في تنمية الثقافة للقيادات الجامعية من الناحية التنفيذية في العديد من الجوانب الإدارية والمالية والقانونية وغيرها .

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي علي انه تم اعتماد البرنامج التدريبي بقرار مجلس الجامعة رقم (٥٦٥) بتاريخ ٢٥/ ٦ /٢٠٢٣ و الخاص بالوكلاء ورؤساء الأقسام الحاليين والمرشحين الجدد لشغل المنصب، وأضافت أن عدد المشاركين في هذه الدورة ٢٥ عضو هيئة تدريس من رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات المختلفة. وسوف تختتم فعاليات الدورة يوم الأربعاء القادم بتسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة .