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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تُكثف جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة حى أول الزقازيق، بشن حملة لرفع الإشغالات بشارع الحلقة وشارع الجيش لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحى ، كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بحملات نظافة لشوارع المدينة ورفع تراكمات القمامة ونقلها الى المقلب العمومي بالبر الشرقي وذلك لخلق جو صحى وبيئى نظيف.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد تراكمات القمامة بمناطق طريق المركيزة - أمام بنك التنمية - شارع الجلاء شارع التحرير - خلف بنك التنمية – النقرة - شارع سعد زغلول - شارع الشيخ ابو حماد فضلاً عن غسيل التلتوار عند كوبري الساحه امام الإدارة البيطريه والإدارة الزراعية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وفتح الطريق لعبور السيارات والمواطنين ، وشملت الحملة الشوارع من ميدان الشهداء وحتى مدخل الابراهيمية والعبور و ٢٣ يوليو و النصر ، كما تم رفع كافة أشكال الإعلانات واللافتات غير المرخصة لعودة المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

كما تم المرور على أصحاب المحال التجارية وإلزامهم بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق وتم التنبيه على أصحاب الورش والمحلات بالالتزام بمواعيد الغلق

وقامت رئاسة مدينة القنايات بحملة لرفع وإزالة الاعلانات المخالفة وتم التحفظ علي (6) اعلانات مخالفه وتطبيق القانون على المخالفين.

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