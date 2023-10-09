جهاز شؤون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على 54 مكمورة فحم ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية أنه تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30/11/2023 ، تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل للتفتيش على عدد (54) مكمورة فحم على طريق الزوامل بمركز بلبيس للتأكد من توقفها عن العمل ،وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (2) مكمورة تقوم بالحرق ، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما وتم إزالتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.