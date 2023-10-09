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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن سكر و60 لتر زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت ادارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بشن حملة تموينية على المصانع والمنشآت التجارية واسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم ١٣٨٦٩ جنح كفر صقر ضد احد أصحاب مصانع لحيازته سكر مجهول وتم التحفظ علي ٢٠ شكاره سكر وزن الشكاره ٥٠ كيلو باجمالي كميه قدرها طن سكر.

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كما تم تحرير محضر برقم ١٣٨٧٠ جنح كفر صقر ضد أحد أصحاب انشطه تجاريه لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على ٥ كراتين زيت طعام بكل كرتونه ١٢ عبوه باجمالي ٦٠ عبوه زيت طعام كل عبوة تزن ١ لتر اي حوالي ٦٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم ١٣٨٧١ جنح كفر صقر لأحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير ٣ محاضر بأرقام ١٣٩١٣ و ١٣٩١٤ و ١٣٩١٥ جنح كفر صقر لعدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية لتجار التموين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التموين بالشرقية الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية الدواجن المجمدة اللحوم والدواجن المجمدة المنشآت التجارية تكثيف الحملات التموينية بالشرقية

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