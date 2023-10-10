التعليم تنفي تقليل حصص مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) وإخراجها من المجموع

حسمت مديريات التربية والتعليم الجدل المثار بشأن حقيقة جعل مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) المقررة على الصفوف الابتدائية، مادة غير مضافة للمجموع مع تخفيض عدد حصصها في العام الدراسي الحالي 2023/2024

حيث أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس ، أكدت خلالها أنه طبقا للقرار الوزاري 167 تم وضع مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) من المواد الأساسية.

وشددت مديريات التربية والتعليم على ان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) تدرس بواقع فترة واحدة في المرحلة الابتدائية، وتكون الفترة بواقع حصتين متتاليتين.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، ان توزيع منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) والوارد من مركز تطوير المناهج، يحتوى على عدد درسين في الفترة.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، انها رصدت قيام بعض مدراء المدارس بتخفيض عدد الحصص لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) من فترة واحدة الى نصف فترة ( حصة واحدة )، فى ضوء توفير المعلمين والمعامل.

وشددت مديريات التربية والتعليم في تعليماتها الصادرة للمدارس ، على عدم تخفيض عدد حصص مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) بمراحل التعليم العام بجميع المدارس، وذلك لصالح العملية التعليمية ولضمان تدريس منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المقرر بالكامل .