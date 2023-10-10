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رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة: دعم أسيوط بمفارم للتخلص الآمن من مخلفات الذرة الرفيعة| تفاصيل

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، تم خلاله استعراض نتائج الجولة الميدانية المفاجئة التي قامت بها بالأمس ومنها زيارة مدفن العبور للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية وعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة الشرقية، ومتابعة أول بأول آخر مستجدات تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٣، وتقييم وضع المنظومة على أرض الواقع.

وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع استعرض الوضع الراهن والتحديات التي تواجه العمل بمحافظات المنظومة، ومناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بإحتياجات وإجراءات العمل الخاصة بالمنظومة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحقيق النجاحات التى شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اجتماع المحافظين والذى تم خلاله التأكيد على سرعة تشديد الرقابة والمتابعة من خلالهم على مدار الثلاثة أسابيع القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى للتصدي لأى حرائق يتم رصدها سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات .

وأكدت وزيرة البيئة على قيام الوزارة بدعم محافظة أسيوط بعدد من المفارم للتخلص الآمن من مخلفات محصول الذرة الرفيعة بالمحافظة، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي وأعلاف عضوية للحيوانات بديلًا عن ظاهرة الحرق المكشوف.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الرصد والتعامل مع أي حرق مكشوف للمخلفات الزراعية والسيطرة عليه أولًا بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، وذلك تبعًا للبرتوكول الموقع بين الجانبين بشأن إجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما شددت على استمرار محاور العمل بوزارة البيئة المنتشرة في محافظات المنظومة في أداء مهامهم علي مدار الساعة، بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاور المنظومة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث المحتملة، ورصد أية مخالفات وإزالتها أولا بأول.

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