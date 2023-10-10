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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، بالبنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 3 - 13 قرشا للشراء والبيع خلال تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.47 جنيه للشراء و32.64 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.58 جنيه للشراء، و32.76 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.48 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 10 - 19 قرشا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.61 جنيه للشراء و37.80 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.71 جنيه للشراء، و37.93 جنيه للبيع.

سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.54 جنيه للشراء و37.68 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.90 جنيه للشراء و99.86 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وعالميا، تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007، وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي الفيدرالي الأمريكي أمس إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وفي المقابل - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق، وارتفع الذهب نحو 1.6% أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية خلا 5 أشهر.

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