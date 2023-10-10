مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت مي سليم في الفيدبو بإطلالة متميزة، اعتمدت فيها على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها مع انسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

كانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.