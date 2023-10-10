وزير الداخلية: نتصدى لأي محاولات تهدف إعادة التنظيمات الإرهابية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن التنمية التي حدثت في الدولة غير مسبوقة وتعمل على توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الشرطة ستقوم بدورها الوطني للحفاظ على المكتسبات.

وقال محمود توفيق، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، إن جهاز الشرطة يتصدى لأى محاولات داخلية سواء من خلال نشر الشائعات أو أي تهديد من خلال إعادة احياء التنظيمات الإرهابية، ولكن يتم العمل على دحرها.

تحقيق الأمن الشامل

عكفت الوزارة على تخطيط استراتيجية لمواظبة التطوير الذي حدث في الدولة ، ويأتي في مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري لتحقيق الأمن الشامل، سواء من خلال العمل على اختيار الكوادر المؤهلة ودعمها بالمؤهلات العلمية.