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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شعلة مضيئة بتاريخ العسكرية.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى أكتوبر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى “القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى” بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد.

جاء بها:-

يسُرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات .. إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايتها دائماً عالية خفاقة .. حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير . وكل عام وسيادتكم بخير .

 كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق/ أسامة عسكر"رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لسـيادتكم والمجلس الأعلـى للقوات المسـلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. ستبقى ذكرى ذلك النصر منارة تشهد للعالمين .. صلابة جند مصر وحراس أمنها على مر السنين .. وفداءهم بكل غالٍ ونفيس فى سبيل رفعة الوطن ونهضته ورخاء شعبه العظيم .. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من التقدم والإزدهار . وكل عام وسيادتكم بخير ،

أكتوبر انتصار أكتوبر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السادس من اكتوبر

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