نصر عظيم سيظل رمزاً للفخر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى حرب أكتوبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبــر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصــدق التهاني مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق .. إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور .. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى . وكل عام وسيادتكم بخير ، ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة ،