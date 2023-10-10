مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث سقوط سيارة بمصرف بالقليوبية

شهد مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية سقوط سيارة فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

تم نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط سيارة “سوزوكى فان” فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة سوزوكى “فان فى” مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز، رقم “4289 ق م س” بقيادة السائق هانى محمد محمد عمر.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة وسبع حالات إصابة.

وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.