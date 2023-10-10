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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غرامة 50 جنيها.. جامعة بنها تحظر التدخين داخلها

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي وداخل ادارة الجامعة.

 ، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة.

 


 وقال نائب رئيس الجامعة أن منع التدخين بشكل تام بالحرم الجامعي يهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع ، مؤكدا على إن الحرم الجامعي الخالي من التدخين سيساهم في تنقية الهواء للعدد الأكبر من غير المدخنين الذين يعملون ويدرسون بالجامعة، بالإضافة إلى تشجيع المدخنين لأخذ خطوة نحو الحد من ممارسة التدخين ،مشيرا الي أن هناك الكثير من الآثار السلبية الموثقة جيداً للتدخين غير المباشر أو السلبي، ومن ثم ستكون هناك فوائد واضحة على الصحة العامة من خلال التحول إلى حرم جامعي خالي من التدخين في المستقبل.

 
وأشار الدكتور السيد فوده الى إن الجامعة ستقوم بحملة توعية كبيرة بهذا الصدد فى كليات الجامعة وادارة الجامعة من خلال نشر ملصقات عن اضرار التدخين وأن هذه الحملات ستعتمد على آليات إقناع علمية للتخلص من الأمر بشكل كامل.
وأضاف إن الجامعة ستقوم بتطبيق القانون الخاص بمكافحة التدخين داخل المباني المغلقة بالجامعة، معلنا إن عقوبات التدخين على كل المنتسبين للجامعة  فى الأماكن المغلقة تكون بغرامة خمسون جنيها ، ولاتزيد عن مائة جنيها حسب وضع مرتكب المخالفة.

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