استمرار فعاليات الأسبوع السابع من حملة «بلدي أمانة» في 3 مناطق بمدينة الغردقة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، ثاني فعاليات الأسبوع السابع من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، بمناطق" شارع المدارس، وخلف ستار فيش، وابونواس" بمدينة الغردقة، وذلك بمشاركة 20 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.