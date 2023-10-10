رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا يفضح تضليل BBC على الهواء.. شاهد

انتقد رئيس الفلسطينية البعثة في بريطانيا حسام زملط تغطية شبكة بي بي سي للصراع بين إسرائيل وفلسطين على الهواء مباشرة، رافضا محاولة مذيع بي بي سي لويس فوجان جونز إدانة هجوم حماس يوم السبت الماضي، وفق ما ذكر موقع ميديات.

واعتبر موقع ميديات، أن الدبلوماسي الفلسطيني انتقد "التضليل" الذي تمارسه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال مواجهة حماس للاحتلال في مقابلة ساخنة على الهواء.

بدأت المقابلة بسؤال جونز لزملط عما دار في رأسه عندما سمع لأول مرة عن العنف.

ورد زملط: “نأسف لأن المجتمع الدولي لم يستجب لتحذيراتنا طوال السنوات الماضية نأسف لأنه سمح لهذا أن يتفاقم لعقود من الزمن نأسف لأن هناك اهتماما الآن، على قناة بي بي سي وفي جميع أنحاء العالم، فقط لأن الدماء أرقيت… كنت أتمنى ألا نصل إلى هذه اللحظة”.

وسعى جونز، وهو يسعل ويقاطع زملط، إلى اخراج المقابلة عن سياقها ضاغطا عليه من أجل إدانة هجوم حماس.

لكن رد زملط بأن هذا “ليس السؤال الصحيح”، ليرد المذيع بقوله : “لقد أدنت إسرائيل لقتلها المدنيين ولم تدن حماس ”.

ورد عليه الدبلوماسي :"كم مرة ارتكبت إسرائيل جرائم حرب؟".



و اتهم زملط هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل الإعلام الغربية بالتفاوت في التغطية قائلا “وسائل الإعلام تناور منذ 75 عامًا. أنتم تحضروننا إلى هنا عندما يقتل الإسرائيليون. هل أحضرتموني إلى هنا عندما قُتل الفلسطينيون في الضفة الغربية بأكثر من 200 شهيد خلال الأشهر القليلة الماضية؟. هل دعوتموني عندما كان هناك استفزازات اسرائيلية في القدس وغيرها؟".