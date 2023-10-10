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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المساحة: صرف تعويضات نزع الملكية للمسار الناقل لمحطة الحمام بـ2 مليار جنيه

صدى البلد

 تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وقال الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور بارز فى مجال حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة ، وأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات ، وتثمين الاراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، كما تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة ، وإنتاج الخرائط الاساسية للدولة .

وقامت هيئة المساحة بأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام والجارى صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة ٢ مليار جنيه ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، ومشروعات المدن الجديدة ، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل ، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بعدد ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية ، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع .

وتقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط  والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية .

و تقوم هيئة المساحة بإتخاذ إجراءات تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .

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