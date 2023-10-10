عائلات الأسرى من أصل أمريكي يطالبون بايدن بإنقاذ ذويهم بعد وصولهم تل أبيب

عقدت أربع عائلات مواطنين أمريكيين مؤتمرا صحفيا في فندق كارلتون في تل أبيب، ودعت الرئيس بايدن إلى التحرك لإطلاق سراح السجناء الأمريكيين، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن هؤلاء الأربعة، هم ضمن المفقودين منذ عملية طوفان الأقصى التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية داخل مستوطنات شمال غزة، وتلك العائلات هي عائلات ساجي ديكال تشين (35 عاما)، إيتاي تشين (19 عاما)، أدريان نيتا (66 عاما)، وجميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.

وشارك في المؤتمر الصحفي هيرش جولدبرج بولين (66 عاما) المفقودين منذ يوم السبت، وهم من ضمن 11 إسرائيليا ويحملون الجنسية الأمريكية من ضمن المفقودين الذين يصل عددهم إلى حوالي 300 مفقود بحسب حصر العائلات الإسرائيلية.