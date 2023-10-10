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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة من مانشستر.. عمر هريدي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أكد عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، أنه قادر ضم أي نجم لصفوف القلعة البيضاء - حال فوزه بالمنصب - حتى ولو كان لاعبا في مانشستر.

وقال عمر هريدي في تصريحات تلفزيونية: “استطيع ضم أي لاعب يحتاجه الزمالك وتحدده اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها، حتى ولو كان في مانشستر”.

وأضاف:" أمتلك 600 مليون جنيه تحت أمر النادي لإنهاء جميع الأمور المالية، ومصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أوسوريو ستحدده اللجنة الفنية".

وتضم مدينة مانشستر كل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لكن عمر هريدي لم يوضح بالتحديد الفريق الذي يقصده.

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري.

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