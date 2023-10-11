تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

تشهد الساعات الحالية اشتباكات عنيفة بين قوات منظمة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية عسكرية غير مسبوقة بين الطرفين تشهدها مدينة غزة.



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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن من المثير للدهشة أن العجوز الصربية الشهيرة، بابا فانجا، كنت قد تنبأت بتلك الحرب الشرسة بين المسلمين وإسرائيل “على حد تعبيرها” خلال عام 2023، ما أثار جدلا واسعا حولها على مواقع التواصل.



وبدأ هجوم شرس في الساعات الأولى من يوم 7 أكتوبر من جماعة حماس المسلحة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وداخل المستعمرات والمناطق السكنية التي استولت عليها إسرائيل، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وإصابة الآلاف من الجانبين حتى الآن.