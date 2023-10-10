الأمم المتحدة: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" عن أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية، وذلك بحسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

يونيفيل تحث الجميع على ضبط النفس

وأضافت يونيفيل في تصريحاتها، أنها تحث الجميع على ضرورة ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، مؤكدة أن اتصالاتها مستمرة في الفترة الراهنة من أجل تهدئة الوضع.

ومازال الصراع مشتعل بين المقاومة الفلسطينية ولبنان تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد كشفت من خلال أنباء عاجلة عن سقوط أكثر من 4 آلاف جريح فضلا عن الشهداء إلى 849 شخص حتى الآن.