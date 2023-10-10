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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطينية: 849 شهيدا وأكثر من 4 آلاف مصاب حتى الآن

فلسطين
فلسطين

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 849 شهيدًا ونحو 4360 مصابا جراء العدوان حتى الآن، في ضوء الحرب القائمة حاليا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

مساعدات إماراتية إلى فلسطين بمبلغ 20 مليون دولار

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة  بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار.

ووفقا لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات فإن ذلك يأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

يأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

الصحة الفلسطينية جيش الاحتلال العدوان عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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