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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اقتحام جنين.. استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد المواطن الفلسطيني عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين متأثرا بإصابته، ، وأصيب برصاصة في بطنه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

واندلعت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

يذكر أن 4 شبان بينهم طفل، استشهدوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين، يوم الأربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما).

احتلال الاسرائيلي استشهدوا اقتحام قوات الاحتلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية

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