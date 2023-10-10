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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير علاقات دولية: الرئيس السيسي طرح الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في وقتها تماما لأن المنطقة تمر بأوضاع خطرة فكان لابد لشعوب المنطقة ومصر أن تعرف تقييمه الشخصي لما يجري في المنطقة من مخاطر شديدة على الأمن القومي العربي والمصري.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية etc أن مصر لها رؤية واضحة فيما يتعلق بالقضايا العربية وهو ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية العربية بما فيها الدولة الفلسطينية المعترف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحدود المعروفة.

وأشار إلى أن هذه الدولة معترف بها دوليا ومن عدد كبير من المنظمات الدولية مثل أنها عضو في محكمة الجنائية الدولية واليونسكو.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الذي أكد بضرورة الحل السلمي

وأضاف أن محاولة وسعي البعض من تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومن قطاع غزة ووضع الفلسطينيين أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما إما القتل تحت القصف أو التهجير هذا أمر غير مقبول.

وقال إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الذي أكد بضرورة الحل السلمي والسياسي للقضية الفلسطينية هو الحل الوحيد مشيرا إلى أن مصر تدعو دائما للتهدئة ولضبط النفس ولهدنة طويلة .

وأكد أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل التوصل لرؤية ستؤدي لقيام الدولة الفلسطينية وكذلك لاستعادة واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي فشلت منذ عشر سنوات منذ عام 2014 والتي يقودها جون كيري المبعوث الأمريكي منذ ذلك الوقت ترفض إسرائيل كل المبادرات والدعوات لاستئناف عملية السلام.

 

وتابع كل المفاوضات والقوانين الدولية بشأن القضية الفلسطينية فشلت وتبخرت تحت العناد الإسرائيلي حيث أن إسرائيل تسعى لتحصل على كل شيء ولاتمنح أي شيء وتحت مسمى ومرأى من العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت الفيتو 72 مرة لحماية إسرائيل منذ 30 سنة مما أدى إلى أن إسرائيل تتعامل مع القضية بصمم وتعند شديد.

وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أنه ضد تصفية القضية الفلسطينية بالعكس مصر سوف تعمل على نيل الفلسطينيين كل حقوقهم المنصوص عليها في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

واختتم أن مقتل 11 أمريكيا وأسر عدد كبير من مواطني الدول الأوروبية جعل هناك مواقف غربية متشددة تجاه الفلسطينيين في المدى القريب والمتوسط لكن في النهاية من مصلحة أوروبا وجود حل للقضية الفلسطينية.

 

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