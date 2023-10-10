حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي| صور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، وفداً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، والذي بدأ اللقاء بالترحيب بهم في زيارتهم لمقر الحملة، موجهاً لهم الشكر والتقدير على الدور المؤثر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العمل الخدمي والتنموي في كافة ربوع مصر.

وأشاد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بتجربة التحالف الوطني الفريدة من نوعها، خصوصاً في دوره لدعم حقوق الإنسان، مؤكداً أن استدامة العمل الأهلي على مدار العام وفي جميع محافظات الجمهورية له أثره الفعّال الظاهر في خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن التحالف الوطني له ثِقل كبير في ربوع الجمهورية، مثمناً قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي لما يكفله من غطاء تشريعي تمكن من جهات جمعها مختلفة للتنسيق والتعاون وهو ما يعبر عن الإرادة السياسية الداعمة.

المسؤولية الوطنية

ومن جانبه، أكد وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال اللقاء أن تواجدهم بدافع المسؤولية الوطنية، إذ أنه مظلة تستوعب الجميع، كما أن قانون التحالف و قانون العمل الأهلي نظم امكانية التطوع والعمل المجتمعي، ووفقاً لذلك وانطلاقاً من حقهم في إطلاق مبادرات توعوية للمشاركة في الشأن العام، سيسعى التحالف على العمل على رفع الوعي وتعزيزه، فضلاً عن إقامة المؤتمرات المختلفة، والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار.

وأضاف وفد التحالف الوطني، أنهم بالفعل لديهم نشاطات وجولات تقوم على دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية لممارسة حقوقهم الانتخابية من خلال مبادرة "أنزل شارك"، التي التي تم إطلاقها.