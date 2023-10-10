إطلالة ساحرة لـ"هدى الإتربي" بالأبيض على البحر

تألقت الفنانة هدي الإتربي وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



ظهرت هدى الإتربي في الصور علي البحر بإطلالة بيضاء، تبدوا فيها كالملاك، حيث ارتدت ثوبًا ذا أكمام باللون الأبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و كشف عن جمالها، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمالها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراءرخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.