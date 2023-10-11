مجزرة بغزة.. جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية المحرمة على حي الكرامة|فيديو وصور

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية للاحتلال قصفت حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بقذائف الفسفور المحرمة دوليًا.

ونشرت الوكالة على حسابها بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الطيران الإسرائيلي وهو يستخدم الفسفور الأبيض المحظور دوليًا لتدمير حي الكرامة.

من جانبها، أطلقت زوارق البحرية للاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عشرات القذائف على شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين لاسيما الأطفال.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا غرب خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

كما استهدفت الطائرات الحربية بصاروخ البنك الوطني الاسلامي على طريق صلاح الدين بين النصيرات والبريج وسط قطاع غزة ودمرته بالكامل.