عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجزرة بغزة.. جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية المحرمة على حي الكرامة|فيديو وصور

جيش الاحتلال يطلق
جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورة المحرمة على حي الكرامة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية للاحتلال قصفت حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بقذائف الفسفور المحرمة دوليًا.

ونشرت الوكالة على حسابها بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الطيران الإسرائيلي وهو يستخدم الفسفور الأبيض المحظور دوليًا لتدمير حي الكرامة.

من جانبها، أطلقت زوارق البحرية للاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عشرات القذائف على شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين لاسيما الأطفال.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا غرب خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

كما استهدفت الطائرات الحربية بصاروخ البنك الوطني الاسلامي على طريق صلاح الدين بين النصيرات والبريج وسط قطاع غزة ودمرته بالكامل.

الاحتلال الاسرائيلي غزة قذائف الفسفور المحرمة دولي ا الطائرات الحربية الطيران الإسرائيلي الفسفور الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

متى يتحقق وعد الله بالانتصار واسترجاع القدس؟ بشرة سارة من الشيخ الشعراوي

ترشيحاتنا

استشهد شقيقه.. قصف إسرائيلي يستهدف منزل عائلة الضيف قائد كتائب القسام

مش شايفها.. تعليق ناري من حسين لبيب بشأن الطعون المقدمة بانتخابات الزمالك

تزوجت قبل شهرين وكانت «حامل».. فلسطينية تنهار بعد استشهاد ابنتها الوحيدة |فيديو

هبوط جديد في أسعار الطماطم.. اعرف وصلت لكام؟

كيف تؤمن بيتك من الشياطين والشرور؟.. حصن نفسك وأهلك

شاهد| رمي العلم الإسرائيلي من مبنى بلدية شيفيلد البريطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للفتيات.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ