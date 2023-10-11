الصحة: تسلم مصر الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي لا ينفي عدم وجوده|فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن مصر حصلت على اليوبيل الذهبي كأول دولة على مستوى العالم تحصل على الشهادة الذهبية لإكمالها مسار القضاء على فيروس سي.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن حصول مصر على هذه الشهادة لا يعني أنها لا يوجد احتماليات الإصابة بفيروس سي أو وجوده، و لكنه يعني أن معدلات الإصابة التي كانت 10% انخفضت إلى 0,38% ، و تعتبر أقل بكثير من المعدلات العالمية.

من معايير الحصول على الشهادة الذهبية

وأضاف، أن مصر قامت بالعديد من المعايير للحصول على هذا الشهادة من منظمة الصحة العالمية، و من هذه المعايير: استطاعت الدولة تشخيص 80% من المصابين، حيث حققت مصر 87% من المصابين بالفيروس، و المعيار الثاني هو قدرة الدولة على علاج 70% من المصابين، وبالفعل عالجت مصر 94% من المصابين.

